Давити Чивчивадзе: "Мы очень сильны в атаке и защите"

"Это была очень важная игра, и мы были хорошо подготовлены. Как вы знаете, правила кубковых игр отличаются. Но, несмотря на все это, мы были полностью готовы к игре и отдали 30 результативных передач в матче".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил пресс-службе клуба главный тренер баскетбольной команды «Нефтчи» Давити Чивчивадзе.

Он прокомментировал победу со счетом 103:90 над «Сумгайытом» в четвертьфинале Кубка Азербайджана:

"Я всегда подчеркивал это спортсменам: чем больше у вас результативных передач, тем больше у вас очков. Итак, в сегодняшней игре мы набрали 103 очка. В этом матче мы еще раз доказали, что очень сильны в атаке, особенно в защите, и результаты этого мы увидели по ходу игры. Следующая игра чемпионата также очень важна для нас. У нас игра против НТД, и мы будем готовиться к этому матчу".

Отметим, что в четвертьфинале «Нефтчи» встретится с «Сабахом».

İdman.biz