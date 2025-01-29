Вадим Курамшин о поражении от "Нефтчи": "Игра пошла не по плану"

"Прежде всего, хочу поздравить «Нефтчи» с победой. Игра пошла не по плану".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил пресс-службе клуба главный тренер баскетбольной команды «Сумгайыт» Вадим Курамшин.

Он прокомментировал поражение от «Нефтчи» в 1/8 финала Кубка Азербайджана по баскетболу:

"В принципе, мы боролись достойно. В определенный момент игры «Нефтчи» увеличил преимущество, и эта разница сохранялась примерно на том же уровне до самого конца. У нас проблемы с ротацией. Скамейка запасных у соперника большая. На результат повлияла игра Амиля Гамзаева и Кямрана Мамедова. Наши ребята тоже старались, но плохо сыграли в концовке".

Отметим, что «Сумгайыт» проиграл со счетом 90:103 и прекратил борьбу в Кубке.

İdman.biz