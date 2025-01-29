Тренер "Орду": "Мы допустили много ошибок в обороне"

«Мы допустили много ошибок в обороне».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил тренер баскетбольного клуба «Орду» Анар Гаджиев пресс-службой клуба после матча с «Гянджой» в 1/8 финала Кубка Азербайджана.

Причины поражения он объяснил так:

"Поздравляю соперника с победой. Похоже, они специально подготовились против нас. Что касается нашей команды, то у нас были большие проблемы с ротацией состава, поскольку ключевые игроки были травмированы. «Гянджа» превзошла нас по подборам и броскам, и результат налицо".

Отметим, что в матче «Гянджа» - «Орду», проходившем во Дворце спорта Гянджи, гости уступили со счетом 62:81.

İdman.biz