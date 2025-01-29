"Гянджа" и, "Нефтчи" в 1/4 финала - ФОТО

Сегодня завершится этап 1/8 финала Кубка Азербайджана по баскетболу среди мужских команд.

İdman.biz сообщает, что матчи второго игрового дня пройдут за пределами столицы.

«Гянджа» сыграла с «Орду» на своем поле, победила и вышла в 1/4 финала.

Другим четвертьфиналистом стал «Нефтчи», который встретился в Сумгайыте с одноименной командой и обыграл ее.

Кубок Азербайджана

1/8 финала

29 января

14:00 «Гянджа» – «Орду» - 81:62 (25:16, 17:20, 21:12, 18:14)

Гянджинский СК

19:00. «Сумгайыт» – «Нефтчи» - 90:103 (18:24, 18:19, 22:22, 32:38)

Сумгайытский ОСК

Отметим, что в первый день 1/8 финала в следующий этап вышли команды НТД и "Абшерон".

İdman.biz