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"Гянджа" и, "Нефтчи" в 1/4 финала - ФОТО

Баскетбол
Новости
29 Января 2025 20:49
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"Гянджа" и, "Нефтчи" в 1/4 финала - ФОТО

Сегодня завершится этап 1/8 финала Кубка Азербайджана по баскетболу среди мужских команд.

İdman.biz сообщает, что матчи второго игрового дня пройдут за пределами столицы.

«Гянджа» сыграла с «Орду» на своем поле, победила и вышла в 1/4 финала.

Другим четвертьфиналистом стал «Нефтчи», который встретился в Сумгайыте с одноименной командой и обыграл ее.

Кубок Азербайджана
1/8 финала
29 января

14:00 «Гянджа» – «Орду» - 81:62 (25:16, 17:20, 21:12, 18:14)
Гянджинский СК

19:00. «Сумгайыт» – «Нефтчи» - 90:103 (18:24, 18:19, 22:22, 32:38)
Сумгайытский ОСК

Отметим, что в первый день 1/8 финала в следующий этап вышли команды НТД и "Абшерон".

İdman.biz

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