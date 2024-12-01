1 Декабря 2024
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"Нефтчи" мечтает о первой победе

Баскетбол
Новости
1 Декабря 2024 10:37
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"Нефтчи" мечтает о первой победе

Сегодня состоится четвертый тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

İdman.biz сообщает, что состоится еще по одной игре в группах А и В.

В первой игре дня «Серхедчи» встретится с «Нефтчи». «Черно-белые», неудачно стартовавшие в сезоне, постараются одержать первую победу.

«Гянджа» постарается продолжить победную серию на родной площадке.

Отметим, что в стартовом матче тура «Нахчыван» победил на выезде «Абшерон» со счетом 72:68. «Лянкяран» проиграл дома «Орду» со счетом 55:92. «Сабах» разгромил НТД со счетом 110:86, а «Губа» обыграла «Сумгайыт» со счетом 97:83.

Азербайджанская баскетбольная лига
IV тур

Группа А
30 ноября
12:00 «Серхедчи» — «Нефтчи»
Абшерон ОСК

Группа B
14:00. «Гянджа» – «Шеки»
Гянджинский ОСК

Группа А

1

Сабах

4

4

0

358-271

8

2

Нахчыван

4

4

0

311-284

8

3

Абшерон

4

1

3

272-295

5

4

НТД

4

1

3

291-320

5

5

Серхедчи

3

1

2

198-233

4

6

Нефтчи

3

0

3

217-243

3

Группа B

1

Орду

4

3

1

360-301

7

2

Гянджа

3

3

0

262-198

6

3

Лянкяран

4

2

2

309-334

6

4

Шеки

3

2

1

275-248

5

5

Губа

4

1

3

320-349

5

6

Сумгайыт

4

0

4

295-394

4

İdman.biz

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