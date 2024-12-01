"Нефтчи" мечтает о первой победе

Сегодня состоится четвертый тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

İdman.biz сообщает, что состоится еще по одной игре в группах А и В.

В первой игре дня «Серхедчи» встретится с «Нефтчи». «Черно-белые», неудачно стартовавшие в сезоне, постараются одержать первую победу.

«Гянджа» постарается продолжить победную серию на родной площадке.

Отметим, что в стартовом матче тура «Нахчыван» победил на выезде «Абшерон» со счетом 72:68. «Лянкяран» проиграл дома «Орду» со счетом 55:92. «Сабах» разгромил НТД со счетом 110:86, а «Губа» обыграла «Сумгайыт» со счетом 97:83.

Азербайджанская баскетбольная лига

IV тур

Группа А

30 ноября

12:00 «Серхедчи» — «Нефтчи»

Абшерон ОСК

Группа B

14:00. «Гянджа» – «Шеки»

Гянджинский ОСК

Группа А

1 Сабах 4 4 0 358-271 8 2 Нахчыван 4 4 0 311-284 8 3 Абшерон 4 1 3 272-295 5 4 НТД 4 1 3 291-320 5 5 Серхедчи 3 1 2 198-233 4 6 Нефтчи 3 0 3 217-243 3

Группа B

1 Орду 4 3 1 360-301 7 2 Гянджа 3 3 0 262-198 6 3 Лянкяран 4 2 2 309-334 6 4 Шеки 3 2 1 275-248 5 5 Губа 4 1 3 320-349 5 6 Сумгайыт 4 0 4 295-394 4

İdman.biz