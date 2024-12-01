"Нефтчи" мечтает о первой победе

Сегодня состоится четвертый тур Азербайджанской баскетбольной лиги.
İdman.biz сообщает, что состоится еще по одной игре в группах А и В.
В первой игре дня «Серхедчи» встретится с «Нефтчи». «Черно-белые», неудачно стартовавшие в сезоне, постараются одержать первую победу.
«Гянджа» постарается продолжить победную серию на родной площадке.
Отметим, что в стартовом матче тура «Нахчыван» победил на выезде «Абшерон» со счетом 72:68. «Лянкяран» проиграл дома «Орду» со счетом 55:92. «Сабах» разгромил НТД со счетом 110:86, а «Губа» обыграла «Сумгайыт» со счетом 97:83.
Азербайджанская баскетбольная лига
IV тур
Группа А
30 ноября
12:00 «Серхедчи» — «Нефтчи»
Абшерон ОСК
Группа B
14:00. «Гянджа» – «Шеки»
Гянджинский ОСК
Группа А
|
1
|
Сабах
|
4
|
4
|
0
|
358-271
|
8
|
2
|
Нахчыван
|
4
|
4
|
0
|
311-284
|
8
|
3
|
Абшерон
|
4
|
1
|
3
|
272-295
|
5
|
4
|
НТД
|
4
|
1
|
3
|
291-320
|
5
|
5
|
Серхедчи
|
3
|
1
|
2
|
198-233
|
4
|
6
|
Нефтчи
|
3
|
0
|
3
|
217-243
|
3
Группа B
|
1
|
Орду
|
4
|
3
|
1
|
360-301
|
7
|
2
|
Гянджа
|
3
|
3
|
0
|
262-198
|
6
|
3
|
Лянкяран
|
4
|
2
|
2
|
309-334
|
6
|
4
|
Шеки
|
3
|
2
|
1
|
275-248
|
5
|
5
|
Губа
|
4
|
1
|
3
|
320-349
|
5
|
6
|
Сумгайыт
|
4
|
0
|
4
|
295-394
|
4
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