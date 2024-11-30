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Главный тренер "Губы": "Мои игроки хорошо подготовились"

Баскетбол
Новости
30 Ноября 2024 14:54
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Главный тренер "Губы": "Мои игроки хорошо подготовились"

"Мы впервые будем играть в городе, который представляем. Конечно, мы все волнуемся".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Губы" Шахрияр Аскеров пресс-службе клуба.

Опытный специалист рассказал, что его мечта - выиграть первую игру дома:

"Мы проанализировали нашего соперника. В лиге нет слабых команд, все хороши. Как известно, чемпионат был приостановлен из-за матчей сборных. Думаю, мы эффективно использовали этот перерыв. Мы также провели товарищескую игру. Мои игроки хорошо подготовились. Мы проанализировали свои недостатки и ошибки в предыдущих турах, а также наших конкурентов. Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть матч с "Сумгайытом". Будем стараться как можно лучше".

Отметим, что матч между "Губой" и "Сумгайытом" начнется сегодня в 17:30.

İdman.biz

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