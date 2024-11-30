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НТД сыграет с чемпионом

Баскетбол
Новости
30 Ноября 2024 09:59
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НТД сыграет с чемпионом

Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге пройдут очередные игры IV тура.

İdman.biz сообщает, что состоится еще по одной игре в группах А и B.

Сначала внимание будет сосредоточено на Абшероне. Здесь чемпион «Сабах» примет НТД.

Второй матч дня пройдет в рамках группы B в Губе. Местная команда будет экзаменовать «Сумгайыт».

Отметим, что в стартовом матче тура «Нахчыван» победил на выезде «Абшерон» со счетом 72:68. «Лянкяран» проиграл дома «Орду» со счетом 55:92. Завтра тур завершится двумя играми. «Серхедчи» встретится с «Нефтчи», «Гянджа» - с «Шеки».

Азербайджанская баскетбольная лига
IV тур

Группа А
30 ноября
12:30. «Сабах» - НТД
Абшерон ОСК

Группа B
17:30. «Губа» – «Сумгайыт»
Губинский ОСК

Группа А

1

Нахчыван

4

4

0

311-284

8

2

Сабах

3

3

0

248-185

6

3

Абшерон

4

1

3

272-295

5

4

НТД

3

1

2

205-210

4

5

Серхедчи

3

1

2

198-233

4

6

Нефтчи

3

0

3

217-243

3

Группа B

1

Орду

4

3

1

360-301

7

2

Гянджа

3

3

0

262-198

6

3

Лянкяран

4

2

2

309-334

6

4

Шеки

3

2

1

275-248

5

5

Губа

3

0

3

226-266

3

6

Сумгайыт

3

0

3

212-297

3

İdman.biz

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