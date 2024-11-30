НТД сыграет с чемпионом

Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге пройдут очередные игры IV тура.

İdman.biz сообщает, что состоится еще по одной игре в группах А и B.

Сначала внимание будет сосредоточено на Абшероне. Здесь чемпион «Сабах» примет НТД.

Второй матч дня пройдет в рамках группы B в Губе. Местная команда будет экзаменовать «Сумгайыт».

Отметим, что в стартовом матче тура «Нахчыван» победил на выезде «Абшерон» со счетом 72:68. «Лянкяран» проиграл дома «Орду» со счетом 55:92. Завтра тур завершится двумя играми. «Серхедчи» встретится с «Нефтчи», «Гянджа» - с «Шеки».

Азербайджанская баскетбольная лига

IV тур

Группа А

30 ноября

12:30. «Сабах» - НТД

Абшерон ОСК

Группа B

17:30. «Губа» – «Сумгайыт»

Губинский ОСК

Группа А

1 Нахчыван 4 4 0 311-284 8 2 Сабах 3 3 0 248-185 6 3 Абшерон 4 1 3 272-295 5 4 НТД 3 1 2 205-210 4 5 Серхедчи 3 1 2 198-233 4 6 Нефтчи 3 0 3 217-243 3

Группа B

1 Орду 4 3 1 360-301 7 2 Гянджа 3 3 0 262-198 6 3 Лянкяран 4 2 2 309-334 6 4 Шеки 3 2 1 275-248 5 5 Губа 3 0 3 226-266 3 6 Сумгайыт 3 0 3 212-297 3

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