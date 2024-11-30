НТД сыграет с чемпионом

Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге пройдут очередные игры IV тура.
İdman.biz сообщает, что состоится еще по одной игре в группах А и B.
Сначала внимание будет сосредоточено на Абшероне. Здесь чемпион «Сабах» примет НТД.
Второй матч дня пройдет в рамках группы B в Губе. Местная команда будет экзаменовать «Сумгайыт».
Отметим, что в стартовом матче тура «Нахчыван» победил на выезде «Абшерон» со счетом 72:68. «Лянкяран» проиграл дома «Орду» со счетом 55:92. Завтра тур завершится двумя играми. «Серхедчи» встретится с «Нефтчи», «Гянджа» - с «Шеки».
Азербайджанская баскетбольная лига
IV тур
Группа А
30 ноября
12:30. «Сабах» - НТД
Абшерон ОСК
Группа B
17:30. «Губа» – «Сумгайыт»
Губинский ОСК
Группа А
|
1
|
Нахчыван
|
4
|
4
|
0
|
311-284
|
8
|
2
|
Сабах
|
3
|
3
|
0
|
248-185
|
6
|
3
|
Абшерон
|
4
|
1
|
3
|
272-295
|
5
|
4
|
НТД
|
3
|
1
|
2
|
205-210
|
4
|
5
|
Серхедчи
|
3
|
1
|
2
|
198-233
|
4
|
6
|
Нефтчи
|
3
|
0
|
3
|
217-243
|
3
Группа B
|
1
|
Орду
|
4
|
3
|
1
|
360-301
|
7
|
2
|
Гянджа
|
3
|
3
|
0
|
262-198
|
6
|
3
|
Лянкяран
|
4
|
2
|
2
|
309-334
|
6
|
4
|
Шеки
|
3
|
2
|
1
|
275-248
|
5
|
5
|
Губа
|
3
|
0
|
3
|
226-266
|
3
|
6
|
Сумгайыт
|
3
|
0
|
3
|
212-297
|
3
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