Главный тренер "Лянкярана" назвал причину поражения

«К сожалению, нам не хватало наших плеймейкеров. Мы подготовились, исходя из этого».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Лянкярана" Георгий Кондрусевич.

Специалист прокомментировал поражение от "Орду" со счетом 55:92 в IV туре Азербайджанской баскетбольной лиги. Он сказал, что перерыв не пошел им на пользу:

«В перерыве чемпионата наша команда не проводила товарищеских игр. Из-за этого мы выпали из игрового ритма. Если мы пытались контролировать ситуацию в первом периоде, то, к сожалению, во втором проявилось отсутствие плеймейкеров. Мы начали играть индивидуально и плохо противостояли быстрым атакам соперника. И эта ситуация привела к такому результату. Жаль, что мы не смогли порадовать наших болельщиков хорошей игрой. Но скоро мы решим наши проблемы и постараемся вернуться в прежний ритм».

Отметим, что «Лянкяран» с 6 очками в группе B находится на третьем месте в турнирной таблице.

İdman.biz