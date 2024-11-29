30 Ноября 2024
RU

Главный тренер "Лянкярана" назвал причину поражения

Баскетбол
Новости
29 Ноября 2024 23:20
12
Главный тренер "Лянкярана" назвал причину поражения

«К сожалению, нам не хватало наших плеймейкеров. Мы подготовились, исходя из этого».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Лянкярана" Георгий Кондрусевич.

Специалист прокомментировал поражение от "Орду" со счетом 55:92 в IV туре Азербайджанской баскетбольной лиги. Он сказал, что перерыв не пошел им на пользу:

«В перерыве чемпионата наша команда не проводила товарищеских игр. Из-за этого мы выпали из игрового ритма. Если мы пытались контролировать ситуацию в первом периоде, то, к сожалению, во втором проявилось отсутствие плеймейкеров. Мы начали играть индивидуально и плохо противостояли быстрым атакам соперника. И эта ситуация привела к такому результату. Жаль, что мы не смогли порадовать наших болельщиков хорошей игрой. Но скоро мы решим наши проблемы и постараемся вернуться в прежний ритм».

Отметим, что «Лянкяран» с 6 очками в группе B находится на третьем месте в турнирной таблице.

İdman.biz

Новости по теме

Баскетболист "Сумгайыта": "Мы должны обыграть "Губу"
29 Ноября 23:58
Баскетбол

Баскетболист "Сумгайыта": "Мы должны обыграть "Губу"

Мурад Оруджалиев прокоментировал игры команды
Баскетболист НТД: "Мы покажем "Сабаху" свою силу"
29 Ноября 22:22
Баскетбол

Баскетболист НТД: "Мы покажем "Сабаху" свою силу"

Он сказал, что для них не имеет значения, что соперник является лидером
Главный тренер "Орду": "Мы рассматривали эту игру как переломную"
29 Ноября 17:29
Баскетбол

Главный тренер "Орду": "Мы рассматривали эту игру как переломную"

Испанский специалист прокомментировал выигранную ими игру против "Лянкярана" со счетом 92:55 в IV туре Азербайджанской баскетбольной лиги
"Лянкяран" проиграл "Орду"
29 Ноября 16:34
Баскетбол

"Лянкяран" проиграл "Орду"

Сегодня стартовал IV тур в группе B Азербайджанской баскетбольной лиги
"Нефтчи" доверили иранскому наставнику
29 Ноября 11:32
Баскетбол

"Нефтчи" доверили иранскому наставнику

Он заменил Анара Сарыева, покинувшего этот пост
Объявлено время игр тура в Баскетбольной лиге
28 Ноября 14:24
Баскетбол

Объявлено время игр тура в Баскетбольной лиге

Тур начнется в Баку

Самое читаемое

"Эль Класико" легенд - великолепный гол Роналдиньо - ВИДЕО
28 Ноября 22:51
Футбол

"Эль Класико" легенд - великолепный гол Роналдиньо - ВИДЕО

Состоялась игра между легендами "Барселоны" и "Реала"
Определились победители чемпионата Азербайджана
27 Ноября 11:15
Гимнастика

Определились победители чемпионата Азербайджана

Во вспомогательном зале Национальной арене гимнастики завершился чемпионат и первенство Азербайджана по спортивной гимнастике
Пять голов в матче "Карабах" - "Лион" - ВИДЕО - ФОТО
28 Ноября 23:38
Азербайджанский футбол

Пять голов в матче "Карабах" - "Лион" - ВИДЕО - ФОТО

Чемпион Азербайджана сегодня провел очередную еврокубковую игру
"Я провел 1300 игр в качестве тренера, никто не может давать мне советы"
27 Ноября 16:08
Мировой футбол

"Я провел 1300 игр в качестве тренера, никто не может давать мне советы"

Продолжается 5-й тур Лиги чемпионов УЕФА