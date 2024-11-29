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Баскетболист НТД: "Мы покажем "Сабаху" свою силу"

Баскетбол
Новости
29 Ноября 2024 22:22
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Баскетболист НТД: "Мы покажем "Сабаху" свою силу"

«Команда хорошо подготовилась к поединку. Во время моего пребывания в сборной команда продолжала тренировки, а я присоединился к ним позже».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил баскетболист НТД Акпер Мамедов.

Капитан своей команды озвучил свои ожидания от матча с «Сабахом» в четвертом туре. Он сказал, что для них не имеет значения, что соперник является лидером:

«Сабах» может быть и на первом месте, и на последнем, мы же серьезно готовимся к каждой игре. Так же готовимся и против них. Выйдем на площадку и покажем им свою силу. Мы выходим на каждый поединок только ради победы. Конечно, «Сабах» - сильная команда, но это не значит, что мы не сможем их обыграть. Настроение в нашей команде сейчас на высоком уровне. Мы будем бороться, чтобы победить».

Отметим, что матч «Сабах» - НТД состоится 30 ноября.

İdman.biz

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