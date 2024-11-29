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Вторая игра сезона в Лянкяране

Баскетбол
Новости
29 Ноября 2024 10:58
14
Вторая игра сезона в Лянкяране

Сегодня стартует IV тур в группе B Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.biz, единственный матч дня пройдет в Лянкяране.

Местная команда примет дома «Орду». Встреча двух команд с одинаковым количеством очков обещает интересную борьбу.

Отметим, что в стартовом матче тура «Нахчыван» победил на выезде «Абшерон» со счетом 72:68. 30 ноября «Сабах» примет НТД, «Губа» сыграет с «Сумгайытом». 1 декабря тур завершится двумя матчами. В этот день «Серхедчи» встретится с «Нефтчи», а «Гянджа» - с «Шеки».

Азербайджанская баскетбольная лига
IV тур
29 ноября
14:00. «Лянкяран» - «Орду»
Лянкяранский ОСК

Группа В

1

Гянджа

3

3

0

262-198

6

2

Орду

3

2

1

268-246

5

3

Шеки

3

2

1

275-248

5

4

Лянкяран

3

2

1

254-242

5

5

Губа

3

0

3

226-266

3

6

Сумгайыт

3

0

3

212-297

3

İdman.biz

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