Вторая игра сезона в Лянкяране

Сегодня стартует IV тур в группе B Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.biz, единственный матч дня пройдет в Лянкяране.

Местная команда примет дома «Орду». Встреча двух команд с одинаковым количеством очков обещает интересную борьбу.



Отметим, что в стартовом матче тура «Нахчыван» победил на выезде «Абшерон» со счетом 72:68. 30 ноября «Сабах» примет НТД, «Губа» сыграет с «Сумгайытом». 1 декабря тур завершится двумя матчами. В этот день «Серхедчи» встретится с «Нефтчи», а «Гянджа» - с «Шеки».

Азербайджанская баскетбольная лига

IV тур

29 ноября

14:00. «Лянкяран» - «Орду»

Лянкяранский ОСК

Группа В

1 Гянджа 3 3 0 262-198 6 2 Орду 3 2 1 268-246 5 3 Шеки 3 2 1 275-248 5 4 Лянкяран 3 2 1 254-242 5 5 Губа 3 0 3 226-266 3 6 Сумгайыт 3 0 3 212-297 3

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