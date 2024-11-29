Вторая игра сезона в Лянкяране

Сегодня стартует IV тур в группе B Азербайджанской баскетбольной лиги.
Как сообщает İdman.biz, единственный матч дня пройдет в Лянкяране.
Местная команда примет дома «Орду». Встреча двух команд с одинаковым количеством очков обещает интересную борьбу.
Отметим, что в стартовом матче тура «Нахчыван» победил на выезде «Абшерон» со счетом 72:68. 30 ноября «Сабах» примет НТД, «Губа» сыграет с «Сумгайытом». 1 декабря тур завершится двумя матчами. В этот день «Серхедчи» встретится с «Нефтчи», а «Гянджа» - с «Шеки».
Азербайджанская баскетбольная лига
IV тур
29 ноября
14:00. «Лянкяран» - «Орду»
Лянкяранский ОСК
Группа В
|
1
|
Гянджа
|
3
|
3
|
0
|
262-198
|
6
|
2
|
Орду
|
3
|
2
|
1
|
268-246
|
5
|
3
|
Шеки
|
3
|
2
|
1
|
275-248
|
5
|
4
|
Лянкяран
|
3
|
2
|
1
|
254-242
|
5
|
5
|
Губа
|
3
|
0
|
3
|
226-266
|
3
|
6
|
Сумгайыт
|
3
|
0
|
3
|
212-297
|
3
İdman.biz