Халил Атлы: "Я знал, что мы успешно начнем чемпионат" - ИНТЕРВЬЮ

Главный тренер «Гянджи» Халил Атлы дал интервью пресс-службе клуба.

Как сообщает İdman.biz, турецкий специалист оценил первые три тура Азербайджанской баскетбольной лиги.

– Для начала посмотрим на первые три тура. Вы планировали такой старт?

– Поскольку мы выиграли все игры, можно сказать, что прогрессируем так, как хотели. Вообще, еще на этапе планирования я знал, что чемпионат мы начнем успешно. Важно было убедить команду и хорошо ее подготовить. Считаю, что мы хорошо подготовились, как физически, так и технически. Мы также анализировали наших соперников в первых турах. Игроки сделали все, что могли, отнеслись серьезно к деталям, которые мы выделили. Поэтому могу сказать, что мы находимся там, где планировали с самого начала.

– Что вас порадовало в плане игры?

– У каждой команды своя система игры. Поэтому было бы неправильно говорить, что мы можем что-то сделать лучше других. Но что меня порадовало в первых трех матчах, так это то, что в каждой игре мы вносили определенные изменения в нашу систему, и баскетболисты быстро к ним адаптировались и выполняли поставленные задачи на площадке.



– Сможет ли «Гянджа» удержать лидерство до конца?

– Очень сложно стать лидером и удержаться на этом месте. Очень важно защитить свою позицию, и мы постараемся это сделать. Это цель каждого из нас. Лига - это длинный марафон. Впереди много игр. Со временем конкуренты узнают друг друга лучше. Поэтому пока рано говорить что-либо наверняка. Но у нас есть цель. Баскетболисты движутся к ней. Они придают мне уверенности своими играми. Как я уже говорил, первая задача, стоящая перед нами - снова вывести «Гянджу» в плей-офф.

– Пауза в чемпионате пошла вашей команде на пользу?

– Мы отнеслись к перерыву как к периоду предсезонной подготовки. Думаю, для нас все прошло хорошо. Мы улучшили физическую подготовку. Я немного разочарован тем, что мы не смогли провести товарищеские матчи. В любом случае, я думаю, что перерыв стал для нас хорошей возможностью подготовиться.

– В следующем туре в Гяндже будет встреча команд турецких тренеров. Что вы ждете от матча с «Шеки», который возглавляет Бедри Мерич?

– Да, Бедри уже является родным для города. Будучи тренером «Гянджи» в прошлом сезоне, он наладил здесь хорошие отношения. Теперь мы будем принимать его и его команду. Надеюсь, это будет хорошая игра.

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