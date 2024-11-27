27 Ноября 2024
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"Нахчыван" снова победил

Баскетбол
Новости
27 Ноября 2024 09:00
6
"Нахчыван" снова победил

Стартовал четвертый тур Азербайджанской баскетбольной лиги

Как сообщает İdman.biz, после трехнедельного перерыва единственная игра дня прошла на Абшероне.

Местная команда приняла «Нахчыван». Хозяева хорошо начали игру. Баскетболисты «Абшерона», добившиеся в первом периоде преимущества в 15 очков, в дальнейшем не смогли остановить атаки соперника. Выиграв следующие 3 периода, «Нахчыван» победил со счетом 72:68 и продолжил успешную серию.

Отметим, что и в остальных матчах тура - 29 ноября "Лянкяран" бросит вызов "Орду", 30 ноября "Сабах" - НТД, а "Губа" - "Сумгайыту". 1 декабря тур завершится двумя матчами. В этот день «Серхедчи» встретится с «Нефтчи», а «Гянджа» - с «Шеки».

Азербайджанская баскетбольная лига
IV тур
Группа А
26 ноября
19:00. «Абшерон» – «Нахчыван» – 68:72 (28:7, 15:20, 17:24, 8:21)

1

Нахчыван

4

4

0

311-284

8

2

Сабах

3

3

0

248-185

6

3

Абшерон

4

1

3

272-295

5

4

НТД

3

1

2

205-210

4

5

Серхедчи

3

1

2

198-233

4

6

Нефтчи

3

0

3

217-243

3

İdman.biz

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