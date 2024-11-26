Трехнедельный перерыв завершен

Сегодня стартует четвертый тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.biz, после трехнедельного перерыва единственная игра дня пройдет на Абшероне.

Местная команда примет «Нахчыван». Хозяева поля хотят прервать трехматчевую победную серию гостей.

Отметим, что в остальных матчах тура - 29 ноября "Лянкяран" примет "Орду", 30 ноября "Сабах" - НТД, а "Губа" встретится с "Сумгайытом". 1 декабря тур завершится двумя матчами. В этот день «Серхедчи» сыграет с «Нефчи», а «Гянджа» - с «Шеки».

Азербайджанская баскетбольная лига

IV тур

Группа А

26 ноября

19:00. «Абшерон» - «Нахчыван»

1 Сабах 3 3 0 248-185 6 2 Нахчыван 3 3 0 239-216 6 3 НТД 3 1 2 205-210 4 4 Абшерон 3 1 2 204-223 4 5 Серхедчи 3 1 2 198-233 4 6 Нефтчи 3 0 3 217-243 3

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