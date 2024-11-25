Заур Пашаев: "10 лет потрачено впустую" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью баскетболиста, завершившего карьеру в сборной Азербайджана Заура Пашаева сайту İdman.biz.

- Вчера матч, который вы проиграли Швейцарии со счетом 55:85 в первом отборочном этапе европейской зоны ЧМ-2027, стал для вас последней игрой. Как бы вы прокомментировали эти моменты?

- Ни один спортсмен не хочет завершать карьеру. Но когда приходит время, он должен ее завершить. Важно освободить путь для молодежи. Мне будет 42 года. Я подумал, что пришло время уступить дорогу молодым баскетболистам. Именно поэтому попрощался со сборной.

- Как на вас повлияло то, что ваш последний матч в составе сборной завершился поражением с большой разницей в счете?

- Мне не хотелось бы закончить таким поражением. Но это спорт. Здесь есть как выигрыши, так и проигрыши. Так получилось.

- Оглядываясь назад, что дал Заур Пашаев сборной?

- Все знают, что баскетбол дал мне очень много. Я также старался изо всех сил развивать наш баскетбол. Если я смог это сделать, это здорово. Я завоевал титул чемпиона Игр исламской солидарности, выиграл чемпионат Европы малых стран, завоевал титул чемпиона Грузии, обладателя Суперкубка. Впредь я постараюсь подготовить какого-нибудь баскетболиста. Я хочу начать профессиональную тренерскую деятельность. Хочу работать не только в нашей стране, но и в Европе.

- Эпоха Заура Пашаева, Амиля Гамзаева и Орхана Айдына постепенно подходит к концу. Как вы думаете, что произойдет дальше? Как смена поколений повлияет на результаты?

- Да, и Амиль и Орхан тоже не молоды. Но они могут играть еще 2-3 года. Я тоже сыграл до 41 года (смеется). Затем придут молодые игроки. Но поскольку баскетбола в Азербайджане не было 10-15 лет, после нас осталось очень мало поколений. Если бы этой проблемы не было, появилось бы много сильных игроков. И они были бы сильнее меня и Орхана. У нас еще есть молодые игроки. Эндер Поладханлы, Акпер Мамедов, братья Ширзад и Эльшад Ширзадовы, Кямран Мамедов... После избрания Эмина Амруллаева президентом Федерации баскетбола Азербайджана интерес к этому виду спорта возрос. И спортсмены, которых я назвал, стали лучше. Если так пойдет, то через 2-3 года вырастет новое молодое поколение. Для этого чемпионат страны должен продолжаться в таком темпе не менее четырех лет. 15-летние игроки будут играть очень сильно, когда им исполнится 18. Я верю, что так и будет.

- Кто, по вашему мнению, станет лидером из тех, кого вы упомянули?

- Есть Ширзад, Эльшад, Эндер, Акпер. С физической точки зрения Поладханлы играет хорошо. Все наши баскетболисты сильны, но Эндер выделяется. Он возьмет на себя лидерство после Амиля и Орхана. Каждый из наших молодых игроков силен на своей позиции. Они должны работать над собой, чтобы помочь сборной.

- И азербайджанский баскетбол, и вы прошли нелегкий путь. В последние годы мы видим бурное развитие национального первенства. Если бы в ваше время были такие условия, могли бы мы увидеть более сильного Заура Пашаева?

- В Азербайджане в 2001-2006 годах был хороший чемпионат, когда главным тренером был Римас Куртинайтис. За исключением этих лет, остальное время было почти потрачено впустую. Я поехал в Грузию в 2010 году и выступал там 8 лет. Потом я играл в Украине один год. Я не увидел этот период. Но это затронуло большинство игроков в нашей стране и остановило их развитие. И остановило поток детей в баскетбол. Очень жаль, что 10 лет в Азербайджане не было баскетбола. Пока у нас есть чемпионат, нам нужно развиваться.

Эмин Ага

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