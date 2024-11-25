Сборная Азербайджана продолжит мировую квалификацию в феврале

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу продолжит выступление в квалификации к чемпионату мира-2027 в следующем году.

Как передает İdman.biz, подопечным Таира Бахшиева осталось провести две встречи в группе. 20 февраля наши баскетболисты проведут выездную встречу против Косово, а завершат квалификацию домашним матчем против Ирландии 23 февраля.

Отметим, что после четырех туров сборная Азербайджана набрала 5 очков и идет третьей в своем квартете, на 3 очка отставая от лидирующей Швейцарии, которой уступила накануне (55:85).

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