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Тахир Бахшиев: "Мы проиграли в опыте"

Баскетбол
Новости
24 Ноября 2024 18:53
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Тахир Бахшиев: "Мы проиграли в опыте"

"Сборная Швейцарии превзошла нас физически. Благодаря опыту соперник добился лучшего результата".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по баскетболу Тахир Бахшиев.

Молодой специалист прокомментировал поражение со счетом 55:85 от сборной Швейцарии в отборочном раунде ЧМ-2027 в Баку:

"Амиль Гамзаев и Эндер Поладханлы не сыграли из-за травм. Хотя в нашей команде есть баскетболисты с некоторым опытом, Швейцария в этом отношении превосходит их. У наших молодых баскетболистов есть потенциал, я в них очень верю. Хоть мы и вышли на площадку ради победы, к сожалению, на команде сказалась физическая усталость".

Отметим, что наша команда проиграла три игры из четырёх на групповом этапе.

İdman.biz

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