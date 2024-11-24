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РАССТАВАНИЕ с азербайджанским баскетболистом

Баскетбол
Новости
24 Ноября 2024 17:30
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РАССТАВАНИЕ с азербайджанским баскетболистом

Заур Пашаев завершил выступления в сборной Азербайджана по баскетболу.

İdman.biz сообщает, что 41-летний спортсмен сегодня в последний раз надел форму сборной.

В первом отборочном туре квалификации чемпионата мира 2027 года наша команда встречалась со Швейцарией. Заур пробыл на поле 15 минут в игре, в которой наша сборная проиграла со счетом 55:85. Он набрал 3 очка и сделал 3 подбора.

За свою карьеру Заур, выступавший за клуб «Губа» в Азербайджанской баскетбольной лиге, носил форму таких команд, как «НТД-Девон», «Гала», «Араз-НТД» и «Джалилабад». Он выступал и в грузинских командах «НТД-Тбилиси» и «Кутаиси».

Отметим, что Пашаев дважды выигрывал золотую медаль на Играх исламской солидарности.

İdman.biz

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