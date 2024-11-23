Эмин Амруллаев встретился со сборной - ФОТО

Президент Федерации баскетбола Азербайджана Эмин Амруллаев и исполнительный вице-президент Фаррух Махмудов встретились с игроками и тренерами нашей сборной.

Как сообщает İdman.biz, в ходе встречи они морально поддержали команду перед важной игрой, которая состоится в рамках отборочного этапа чемпионата мира со Швейцарией.

Президент федерации Эмин Амруллаев подчеркнул, что сборная имеет потенциал для достижения новых успехов в баскетбольной истории Азербайджана и высоко оценил усилия наших баскетболистов, которые достойно представляют нашу страну. В конце команде пожелали успехов в игре со Швейцарией.

Отметим, что матч Азербайджан-Швейцария, который пройдет в рамках первого отборочного этапа ЧМ-2027 в европейской зоне, начнется завтра в 14:00. Встреча пройдет в Бакинском Дворце спорта.

İdman.biz