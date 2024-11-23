Баскетболист нашей сборной: "В матче со Швейцарией сделаем все возможное"

«Мы сделаем все возможное в этой игре».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил "Report" баскетболист сборной Азербайджана Кямран Мамедов, рассказывая о матче отборочного этапа чемпионата мира, который пройдет в Баку против Швейцарии.

24-летний игрок отметил, что соперник - сильная команда:

«Думаю, у нас есть шанс. В первом матче со Швейцарией мы в трех периодах играли на одном уровне. Я думаю, что игра дома, перед нашими фанатами, будет нашим преимуществом».

Мамедов также поделился мыслями о матче, который они проиграли Ирландии со счетом 67:91 в прошлом туре:

«Мы были хорошо подготовлены. Но, к сожалению, иногда мы не можем выступать так, как хотим. Наши трехочковые броски тоже были очень слабыми. У соперника же получалось все».

Отметим, что матч между Азербайджаном и Швейцарией, который пройдет в Баку 24 ноября, начнется в 14:00.

İdman.biz