Сколько процентов правды в словах "неплохая команда"?

Как и наша сборная по футболу, команды в других видах спорта также не радуют местных болельщиков.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана по баскетболу проиграла на выезде Ирландии со счетом 67:91 и потерпела второе поражение в отборочном этапе ЧМ-2027.

Однако на бумаге разница в силах между командами была не столь велика: Азербайджан занимает 44-е место среди европейских представителей в рейтинге ФИБА (но это не новость, об этом было объявлено в августе), а Ирландия - 39-е.

Более того, такие моменты, как победа нашей сборной над Косово (87:77) (это было в феврале, не так давно) и то, что Ирландия оказалась аутсайдером в группе, вселяли надежду на положительный результат. Но разница в пять мест между соперниками в рейтинге не соответствовала большей разнице в очках на площадке. 24 очка означают, что одна команда явно сильнее другой.

В первом и втором периодах сборная Азербайджана ничего не смогла сделать в условиях давления (12:25, 12:23), в третьем периоде шла практически равная борьба (20:23), наконец, в четвертом гости набрали больше очков (22:20). Разумеется, более удачное выступление нашей сборной в конце игры связано с тем, что Ирландия, которая вела в счете, сыграла чуть комфортнее.

The Irish Independent пишет: "Хотя гости надеялись в этой игре на национализированного американца Джордана Дэвиса (25 очков), ликвидировать разницу в очках не удалось. В целом хозяевам поля удалось реализовать 50% своих моментов, а гостям - 32%".

"Соперник - неплохая команда, но я думаю, что она сегодня играла не очень хорошо из-за нашего стил игры", - сказал после игры главный тренер ирландцев Марк Кинан. Интересно, сколько процентов правды в его словах "неплохая команда"

57-летний тренер раскрыл нашим баскетболистам «секрет» их победы: «План был в том, чтобы хорошо начать и с самого начала оказать давление на их защиту. Я думаю, мы их обманули. В защите им было непросто, и мы этим воспользовались».

Наша сборная по баскетболу начинает второй круг группового этапа с одной победой и двумя поражениями, то есть с четырьмя очками. Впереди еще три игры.

Хотя Швейцария, соперник в игре, которая состоится 24 ноября, и является лидером группы, она не является баскетбольной страной, ей пока не удалось выйти на чемпионат мира и это 32-я европейская команда в последнем рейтинге ФИБА. Но в любом случае она сильнее Азербайджана. Будет ли сенсация?

Расим Мовсумзаде

İdman.biz