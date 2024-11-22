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Амиль Гамзаев обвинил в поражении Джордана Дэвиса - ИНТЕРВЬЮ

Баскетбол
Интервью
22 Ноября 2024 16:10
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Амиль Гамзаев обвинил в поражении Джордана Дэвиса - ИНТЕРВЬЮ

Интервью игрока сборной Азербайджана по баскетболу Амиля Гамзаева İdman.biz.

- Вы проиграли Ирландии с разницей в 24 очка в III туре первого отборочного этапа европейской зоны ЧМ-2027. Ожидали ли вы перед матчем проигрыша с таким счетом?

- Мы играли очень плохо. Не ожидали такой разницы. Соперник реализовал броски с очень высоким процентным показателем. В начале игры у нас было много мячей, вылетевших из корзины. Поэтому нам не удалось прервать их преимущество. Разница в первом периоде сказалась на всей игре.

- Каковы были основные причины поражения?

- Мы не смогли друг друга понять с нашим созидателем игры Джорданом Дэвисом. Он хорошо показал себя в личной статистике, но был менее полезен командно. То есть мы готовились к игре по-другому, а с ним получилось совсем иначе. Это сильно повлияло на результат.

- Но давайте согласимся, что молодые игроки сборной тоже выступили очень плохо...

- Мы не смогли показать ту командную игру, к которой готовились. Пасы не получались.

- В следующем туре вы примете Швейцарию в Баку. Сможете ли вы противостоять лидеру в этой игре?

- Мы думаем сыграть по-другому со Швейцарией. Будем играть дома, если проиграем, наши шансы на выход из группы уменьшатся.

- В команде большое количество опытных и в то же время возрастных баскетболистов. Вы несете эту миссию, потому что новое поколение еще не созрело. Какова будет судьба сборной после того, как вы завршите карьеру?

- Заур Пашаев попрощается со сборной после домашнего матча со Швейцарией. Мы с Орханом Айдыном останемся. Чтобы вырастить новое поколение, нужно сделать много других, больших дел. Не хочу об этом подробно говорить накануне игр сборной...

Эмин Ага

İdman.biz

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