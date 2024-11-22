Главный тренер нашей сборной: "В игре с Ирландией мы выступили очень слабо"

Мы выступили очень слабо в нападении и защите.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил "Report" главный тренер мужской сборной Азербайджана по баскетболу Тахир Бахшиев, рассказывая об игре отборочного этапа чемпионата мира, в которой они проиграли Ирландии со счетом 67:91.

Наставник подчернкул, что матч получился трудным:

«Мы знали это с самого начала. Наши трёхочковые броски были очень плохими. С начала встречи разница в счете увеличилась, а потом уже сложно было отыграться. Третий-четвертый период отличался от двух предыдущих. Мы начали игру очень слабо. Позже нам удалось немного исправить ситуацию, но было уже поздно, мы не смогли ликвидировать разницу».

Бахшиев сообщил, что Амиль Гамзаев не смог много сыграть из-за травмы и что они будут готовиться к следующему матчу со Швейцарией.

Отметим, что матч между Азербайджаном и Швейцарией, который пройдет в Баку 24 ноября, начнется в 14:00.

İdman.biz