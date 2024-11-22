23 Ноября 2024
RU

Главный тренер нашей сборной: "В игре с Ирландией мы выступили очень слабо"

Баскетбол
Новости
22 Ноября 2024 14:45
29
Главный тренер нашей сборной: "В игре с Ирландией мы выступили очень слабо"

Мы выступили очень слабо в нападении и защите.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил "Report" главный тренер мужской сборной Азербайджана по баскетболу Тахир Бахшиев, рассказывая об игре отборочного этапа чемпионата мира, в которой они проиграли Ирландии со счетом 67:91.

Наставник подчернкул, что матч получился трудным:

«Мы знали это с самого начала. Наши трёхочковые броски были очень плохими. С начала встречи разница в счете увеличилась, а потом уже сложно было отыграться. Третий-четвертый период отличался от двух предыдущих. Мы начали игру очень слабо. Позже нам удалось немного исправить ситуацию, но было уже поздно, мы не смогли ликвидировать разницу».

Бахшиев сообщил, что Амиль Гамзаев не смог много сыграть из-за травмы и что они будут готовиться к следующему матчу со Швейцарией.

Отметим, что матч между Азербайджаном и Швейцарией, который пройдет в Баку 24 ноября, начнется в 14:00.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Сколько процентов правды в словах "неплохая команда"?
22 Ноября 17:57
Баскетбол

Сколько процентов правды в словах "неплохая команда"?

Как и наша сборная по футболу, команды в других видах спорта также не радуют местных болельщиков
Амиль Гамзаев обвинил в поражении Джордана Дэвиса - ИНТЕРВЬЮ
22 Ноября 16:10
Баскетбол

Амиль Гамзаев обвинил в поражении Джордана Дэвиса - ИНТЕРВЬЮ

Игрок сборной Азербайджана по баскетболу прокомментировал матч с Ирландией
Алекс Колдуэлл: "Проигранный матч в Баку произвел на нас эффект холодного душа" - ИНТЕРВЬЮ
22 Ноября 15:12
Баскетбол

Алекс Колдуэлл: "Проигранный матч в Баку произвел на нас эффект холодного душа" - ИНТЕРВЬЮ

Баскетболист "Шеки" рассказал о своем выступлении, уровне АБЛ и о том, как он прибыл в Азербайджан
Баскетболист, поигравший в НБА: "Я получаю наслаждение от своей карьеры в Азербайджане" - ИНТЕРВЬЮ
22 Ноября 14:04
Баскетбол

Баскетболист, поигравший в НБА: "Я получаю наслаждение от своей карьеры в Азербайджане" - ИНТЕРВЬЮ

Американский баскетболист команды "Сабах" Тревон Дюваль рассказал о своей жизни в нашей стране
Ирландский тренер: "Против Азербайджана мы провели один из лучших первых таймов"
22 Ноября 10:25
Баскетбол

Ирландский тренер: "Против Азербайджана мы провели один из лучших первых таймов"

Наставник хозяев площадки поделился тактическими аспектами игры, которые позволили выиграть встречу
Они прилетят в Баку с тремя победами
22 Ноября 10:21
Баскетбол

Они прилетят в Баку с тремя победами

Соперники сборной Азербайджана - Швейцария и Косово провели матч

Самое читаемое

Корзины ЧМ-2026: Наша сборная в четвертой
20 Ноября 12:33
Азербайджанский футбол

Корзины ЧМ-2026: Наша сборная в четвертой

54 команды разделены на 5 корзин
Шведский приговор азербайджанскому футболу
20 Ноября 10:56
Азербайджанский футбол

Шведский приговор азербайджанскому футболу

Сборная Азербайджана по футболу расписалась в своей полной несостоятельности в Лиги наций
Игорь Пономарев: "За 32 года мы не добились никакого прогресса в футболе" - ИНТЕРВЬЮ
22 Ноября 14:18
Азербайджанский футбол

Игорь Пономарев: "За 32 года мы не добились никакого прогресса в футболе" - ИНТЕРВЬЮ

Бывший футболист сборной Азербайджана и олимпийский чемпион перечислил причины неудач
Крамаренко признана спортсменкой года
21 Ноября 09:10
Гимнастика

Крамаренко признана спортсменкой года

Она победила в номинации "Гордость России: Спортсмен года"