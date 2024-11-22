Они прилетят в Баку с тремя победами

В квалификации чемпионата мира-2027 по баскетболу среди мужчин в европейской зоне встретились соперники сборной Азербайджана - Швейцария и Косово.

Как сообщает İdman.biz, в этом поединке победу одержали хозяева поля.

Швейцарцы выиграли с разницей в 32 очка - 75:43. Таким образом, они сохранили свое лидерство. Косово проиграл второй раз подряд.

Швейцария 3 3 0 233-159 (+74) 6 Ирландия 3 1 2 230-236 (-6) 4 Косово 3 1 2 203-238 (-35) 4 Азербайджан 3 1 2 207-240 (-33) 4

Отметим, что свою следующую игру наша сборная проведет 24 ноября в Баку против Швейцарии.

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