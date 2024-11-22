Они прилетят в Баку с тремя победами

В квалификации чемпионата мира-2027 по баскетболу среди мужчин в европейской зоне встретились соперники сборной Азербайджана - Швейцария и Косово.
Как сообщает İdman.biz, в этом поединке победу одержали хозяева поля.
Швейцарцы выиграли с разницей в 32 очка - 75:43. Таким образом, они сохранили свое лидерство. Косово проиграл второй раз подряд.
|
Швейцария
|
3
|
3
|
0
|
233-159 (+74)
|
6
|
Ирландия
|
3
|
1
|
2
|
230-236 (-6)
|
4
|
Косово
|
3
|
1
|
2
|
203-238 (-35)
|
4
|
Азербайджан
|
3
|
1
|
2
|
207-240 (-33)
|
4
Отметим, что свою следующую игру наша сборная проведет 24 ноября в Баку против Швейцарии.
İdman.biz