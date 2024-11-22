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Они прилетят в Баку с тремя победами

Баскетбол
Новости
22 Ноября 2024 10:21
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Они прилетят в Баку с тремя победами

В квалификации чемпионата мира-2027 по баскетболу среди мужчин в европейской зоне встретились соперники сборной Азербайджана - Швейцария и Косово.

Как сообщает İdman.biz, в этом поединке победу одержали хозяева поля.

Швейцарцы выиграли с разницей в 32 очка - 75:43. Таким образом, они сохранили свое лидерство. Косово проиграл второй раз подряд.

Швейцария

3

3

0

233-159 (+74)

6

Ирландия

3

1

2

230-236 (-6)

4

Косово

3

1

2

203-238 (-35)

4

Азербайджан

3

1

2

207-240 (-33)

4

Отметим, что свою следующую игру наша сборная проведет 24 ноября в Баку против Швейцарии.

İdman.biz

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