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Федерация баскетбола Азербайджана подписала контракт с "Sofascore"

Баскетбол
Новости
22 Ноября 2024 09:49
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Федерация баскетбола Азербайджана подписала контракт с "Sofascore"

Между Федерацией баскетбола Азербайджана (ABF) и компанией «Sofascore» представляющее собой приложение, предназначенное для отслеживания последних статистических показателей и результатов спорта в мире, было подписано соглашение.

Как сообщает İdman.biz, «Sofascore», который предоставит болельщикам все статистические показатели баскетбола страны, включая главные игры Азербайджанской баскетбольной лиги (ABL), создаст отличный мост между азербайджанским баскетболом и мировой фанатской аудиторией.

Это соглашение, подписанное с компанией «Sofascore», имеющей более 28 миллионов пользователей в месяц, послужит тому, чтобы баскетбол нашей страны стал известен более широкой аудитории в мире.

İdman.biz

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