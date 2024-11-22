Федерация баскетбола Азербайджана подписала контракт с "Sofascore"

Между Федерацией баскетбола Азербайджана (ABF) и компанией «Sofascore» представляющее собой приложение, предназначенное для отслеживания последних статистических показателей и результатов спорта в мире, было подписано соглашение.

Как сообщает İdman.biz, «Sofascore», который предоставит болельщикам все статистические показатели баскетбола страны, включая главные игры Азербайджанской баскетбольной лиги (ABL), создаст отличный мост между азербайджанским баскетболом и мировой фанатской аудиторией.

Это соглашение, подписанное с компанией «Sofascore», имеющей более 28 миллионов пользователей в месяц, послужит тому, чтобы баскетбол нашей страны стал известен более широкой аудитории в мире.

İdman.biz