Наша сборная против Ирландии

Сегодня мужская сборная Азербайджана по баскетболу проведет свой очередной матч.
İdman.biz сообщает, что наша команда будет гостем Ирландии в квалификации чемпионата мира-2027.
Команда Тахира Бахшиева считается фаворитом во встрече с аутсайдером. Наша сборная, победившая в прошлой игре Косово, хочет повторить тот же успех и в этом матче.
Отметим, что в другой игре группы Швейцария примет Косово. Матч начнется в 22:30.
Квалификация чемпионата мира-2027
Группа А, тур III
21 ноября
21:00. Ирландия - Азербайджан
Судьи: Иэн Макдональд (Великобритания), Иоаннис Цибурис (Греция) и Дэвид Томассон (Исландия).
Дублин, Национальная баскетбольная арена
İdman.biz