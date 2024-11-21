21 Ноября 2024
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Наша сборная против Ирландии

Баскетбол
Новости
21 Ноября 2024 09:42
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Наша сборная против Ирландии

Сегодня мужская сборная Азербайджана по баскетболу проведет свой очередной матч.

İdman.biz сообщает, что наша команда будет гостем Ирландии в квалификации чемпионата мира-2027.

Команда Тахира Бахшиева считается фаворитом во встрече с аутсайдером. Наша сборная, победившая в прошлой игре Косово, хочет повторить тот же успех и в этом матче.

Отметим, что в другой игре группы Швейцария примет Косово. Матч начнется в 22:30.

Квалификация чемпионата мира-2027
Группа А, тур III
21 ноября
21:00. Ирландия - Азербайджан
Судьи: Иэн Макдональд (Великобритания), Иоаннис Цибурис (Греция) и Дэвид Томассон (Исландия).
Дублин, Национальная баскетбольная арена

İdman.biz

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