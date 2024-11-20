Баскетболист "Орду" оценил обстановку в команде

«В команде очень хорошая атмосфера».

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщил баскетболист "Орду" Камауре Грегг.

В беседе с пресс-службой клуба американский игрок заявил, что со временем команда будет выступать лучше:

«Все уже очень хорошо знают друг друга. Как будто мы уже давно играем вместе. Думаю, что мы будем становиться все лучше и лучше. Развитие команды будет зависеть от развития каждого из игроков. Я счастлив играть в этой команде. Думаю, что в этой команде есть что-то особенное».

Отметим, что «Орду» одержал 2 победы в первых трех играх сезона.

İdman.biz