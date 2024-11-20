Обри Макэлпайн: "Мы способны бороться с любой командой"

Баскетболист «Абшерона» Обри Макэлпайн дал интервью пресс-службе команды.

İdman.biz сообщает, что американский легионер рассказал о нынешнем положении своей команды и уровне Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ). Он также высказал свое мнение о нашей стране.

- Как ваши дела? Как себя чувствуете в Баку, Азербайджане?

- Всё хорошо. Баку мне очень знаком. Мне здесь хорошо. Во всех смыслах мне комфортно в этом городе.

- В прошлом сезоне вы играли в «Хазри», а в этом году - в «Абшероне». Что вам нравится и что не нравится в нашей стране, где вы находитесь уже около полутора лет?

- Я рад быть здесь уже второй сезон. Мне нравится, что в вашем городе чисто и тихо. Мне, как человеку, выросшему в большом городе, это место показалось отличным. В Баку мне понравилось все.

- Любите ли национальные блюда?

- Ваша еда идеальна. Есть много вариантов. Более того, в отличие от Америки, здесь есть много разнообразной и здоровой пищи. Вообще пицца и макароны для меня незаменимы (смеется).

- Чем вы занимаетесь в свободное время в Баку?

- Мое свободное время обычно провожу в кофейнях и прогулках по городу. Я наслаждаюсь тихой прогулкой под музыку.

- С кем вы здесь больше всего общаетесь?

- Я часто общаюсь с новыми и старыми товарищами по команде. При этом являюсь активным пользователем социальных сетей и через них поддерживаю связь со своими друзьями.

- Перейдем к баскетболу. Каковы различия между прошлым сезоном и этим годом? Есть ли прогресс на уровне лиги?

- Мне нравится прогресс лиги. Увеличение количества команд и наличие дополнительных арен, особенно нашего нового домашнего зала для домашних игр - это очень хорошо. Считаю, что пока рано для группового этапа, то есть распределения команд по разным группам, но стараюсь адаптироваться и к этому процессу. Я очень доволен проделанной работой ради будущего АБЛ.

- Если сравнивать ваши клубы, лучше прошлогодний «Хазри» или «Абшерон»?

- Я очень положительно оцениваю сезон, проведенный в «Хазри». Оба для меня родные. Но если бы мне пришлось выбирать, я бы сказал «Абшерон».

- Довольны ли вы вашей командой как капитан?

- Мне очень нравятся мои товарищи по команде. Они великолепны. Мы несколько неопытны. Есть много деталей, которые нужно изучить в команде. В то же время мы должны быть в хорошей физической форме. Все это будет исправлено со временем. Также мне нравится мышление наших игроков. Основа развития начинается с хорошего мышления.

- Как вы оцениваете оставшиеся туры?

- В целом я очень уверен в своей команде. Мы способны бороться с любой командой. Нам удалось это показать в состоявшихся матчах.

- Над чем вы больше работали в перерыве? Как оцениваете свои шансы в следующих играх?

- Перерыв пошел нам на пользу. Нам нужно было дополнительное время, чтобы лучше узнать друг друга. Побеждая и проигрывая, мы не были готовы полностью поначалу. Поэтому этот период времени будет очень полезен для нас. Мы постоянно работаем над недостатками.

- Чего, по вашему мнению, не хватает? Либо в клубе, либо в чемпионате страны?

- Есть много положительных моментов. Но я думаю, что есть некоторые аспекты, которые отсутствуют. Например, расписание сезона должно быть улучшено. Потому что развитие лиги зависит от правильного сезонного расписания. То есть, если мы на старте заранее будем знать время всех наших игр, то это будет в нашу пользу.

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