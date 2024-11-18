Тур начнется на Абшероне и закончится в Гяндже

Объявлен график игр IV тура Азербайджанской баскетбольной лиги.
Как сообщает İdman.biz, тур начнется на Абшероне.
В первой игре «Абшерон» примет «Нахчыван». Последний матч тура состоится между «Гянджой» и «Шеки».
Азербайджанская баскетбольная лига
IV тур
26 ноября
19:00. «Абшерон» - «Нахчыван»
Абшеронский Олимпийский спортивный комплекс (ОСК)
29 ноября
14:00. «Лянкяран» - «Орду»
Лянкяранский ОСК
30 ноября
12:30. «Сабах» - НТД
Абшеронский ОСК
16:00. «Губа» - «Сумгайыт»
Губинский ОСК
1 декабря
12:00 «Серхедчи» - «Нефтчи»
Абшеронский ОСК
14:00. «Гянджа» - «Шеки»
Гянджинский дворец спорта
İdman.biz