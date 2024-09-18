"Вы увидите команду, которая не сдается до последней секунды"

«У соперника была действующая команда. Команда сохранила костяк. А наша команда практически создана заново».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Сабаха" Римас Куртинайтис, высказывая мнение о встрече с клубом "Норчёпинг Дельфинс" в 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов ФИБА.

Куртинайтис подчеркнул, что им следует проводить больше игр, чтобы уровень взаимопонимания между игроками был выше. Заявив, что им нужно время, главный тренер считает, что они выступили хорошо:

«Наши игроки сделали все, что могли. Были моменты, когда мы были близки к победе. Но мы не смогли хорошо сыграть в конце. Обычно я не комментирую судей. Но в некоторых похожих эпизодах мы были свидетелями разных решений судей. Шведский клуб был точнее в трехочковых бросках. Мы отставали от соперника по рибаундам. В плане игровой дисциплины «Норчёпинг» показал лучший результат. Чуствовалось, что они уже давно выступают вместе. Травма Эндера, который очень хорошо влился в игру, ограничила наши возможности ротации. К концу у членов команды была усталость».

Римас Куртинайтис добавил, что, несмотря на все это, им следует смотреть вперед:

«Мы продолжим борьбу в Кубке Европы ФИБА. Здесь будут участвовать такие команды, как мы, прекратившие борьбу в квалификации Лиги чемпионов. Это говорит об уровне турнира. «Сабах» - новая команда. То, что мы здесь - это уже успех. Мы уже стали членом европейской баскетбольной семьи. Нашей целью будет выйти из группы. Время покажет, получится это или нет. В любом случае, как и во встрече со шведским клубом, в каждой игре вы увидите боевую команду, которая не сдается до последней секунды».

İdman.biz