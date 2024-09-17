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3 легионера в "Сумгаите"

Баскетбол
Новости
17 Сентября 2024 12:47
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3 легионера в "Сумгаите"

Баскетбольный клуб «Сумгаит» осуществил 3 новых трансфера.

İdman.biz сообщает, что клуб подписал 29-летнего нападающего ростом 200 см Деррика Ньютона, который выступал в Грузии с 2021 года и в прошлом сезоне - за клуб "Гурджаани" этой страны.

Еще один трансфер связан с американцем Каленом Хокинсом. 25-летний защитник ростом 193 см в последний раз играл за американскую команду «Alcon State Braves».

Также за команду будет выступать Андрей Матеюнас, 36-летний плеймейкер из России ростом 181 см. Он был чемпионом России в 2009 году в составе «Автодора», а в 2018 году - в составе «Спартака-Приморья». В прошлом сезоне Андрей защищал честь команды «СШОР-Локомотив-Кубань».

İdman.biz

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