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Чемпион Албаниив в "Шеки"

Баскетбол
Новости
16 Сентября 2024 19:51
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Чемпион Албаниив в "Шеки"

«Шеки» усилил свою команду новым баскетболистом.

İdman.biz сообщает, что в команду перешел Алекс Колдуэлл.

24-летний баскетболист, выступающий на позиции разыгрывающего, в прошлом сезоне выиграл чемпионат в составе албанского клуба «Беселидья». Контракт с американским игроком подписан до конца сезона. В чемпионате Албании Колдуэлл играл в среднем 21,2 минуты и набирал 11,2 очка.

Отметим, что ранее "Шеки" достиг соглашения с главным тренером Бедри Меричем и тренером Вугаром Мусаевым, а также баскетболистами Крисом Бартоном, Карлом Джонзу, Аржаном Донатом и Абдулметином Гулиевым.

İdman.biz

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