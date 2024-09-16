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Объявлен тренерский состав клуба "Губа"

Баскетбол
Новости
16 Сентября 2024 12:12
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Объявлен тренерский состав клуба "Губа"

Объявлен тренерский состав на новый сезон команды «Губа», которая будет выступать в Азербайджанской баскетбольной лиге.

Как сообщает İdman.biz, название команды, выступавшей в высшей лиге в прошлом сезоне под названием «Джалилабад», изменено на «Губа».

Тренерский состав команды «Джалилабад» и большинство игроков также перейдут в команду «Губа». Главным тренером северной команды станет Шахрияр Аскеров. Функцию играющего тренера будет выполнять Заур Пашаев. Капитан команды - Фикрет Пашаев.

Отметим, что свои домашние игры «Губа» будет проводить в Губинском олимпийском спортивном комплексе.

İdman.biz

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