Объявлен тренерский состав клуба "Губа"

Объявлен тренерский состав на новый сезон команды «Губа», которая будет выступать в Азербайджанской баскетбольной лиге.

Как сообщает İdman.biz, название команды, выступавшей в высшей лиге в прошлом сезоне под названием «Джалилабад», изменено на «Губа».

Тренерский состав команды «Джалилабад» и большинство игроков также перейдут в команду «Губа». Главным тренером северной команды станет Шахрияр Аскеров. Функцию играющего тренера будет выполнять Заур Пашаев. Капитан команды - Фикрет Пашаев.

Отметим, что свои домашние игры «Губа» будет проводить в Губинском олимпийском спортивном комплексе.

İdman.biz