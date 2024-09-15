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НТД договорился с двумя американцами - ФОТО

Баскетбол
Новости
15 Сентября 2024 12:08
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НТД договорился с двумя американцами - ФОТО

Баскетбольный клуб НТД усилил свою команду двумя игроками.

Как сообщает İdman.biz, оба баскетболиста представляют США.

Разыгрывающий Зайон Паттерсон подписал контракт до конца сезона. Последним клубом, в котором выступал 24-летний баскетболист, был Государственный университет Хендерсона.

Калеб Берджес также является разыгрывающим. Баскетболист, контракт с которым был подписан до конца сезона, последние 2 года провел в составе «UNC Asheville Bulldogs» (Университет Северной Каролины в Эшвилле).

İdman.biz

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