НТД договорился с двумя американцами - ФОТО

Баскетбольный клуб НТД усилил свою команду двумя игроками.

Как сообщает İdman.biz, оба баскетболиста представляют США.

Разыгрывающий Зайон Паттерсон подписал контракт до конца сезона. Последним клубом, в котором выступал 24-летний баскетболист, был Государственный университет Хендерсона.

Калеб Берджес также является разыгрывающим. Баскетболист, контракт с которым был подписан до конца сезона, последние 2 года провел в составе «UNC Asheville Bulldogs» (Университет Северной Каролины в Эшвилле).

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