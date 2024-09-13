Чемпионат Азербайджана стартует 10 октября

Определены время начала и новый регламент 30-го чемпионата Азербайджана по баскетболу.

Сезон 2024/25 в Азербайджанской баскетбольной лиге (АБЛ) начнется 18 октября.

Как передает İdman.biz, в отличие от прошлого года, на 30-м, юбилейном чемпионате Азербайджана будут выступать 12 команд. С этого сезона «Джалилабад» будет заменен «Губой», «Хазри» будет называться БК «Нахчыван», а «Хырдалан» станет БК «Абшероном».

В чемпионате с нового сезона будут играть новосозданные клубы «Орду» и «Лянкеран». Согласно новому регламенту, игры чемпионата пройдут по системе, состоящей из 20 туров по четыре круга.

На площадке могут находится четыре иностранца и непременно один местный баскетболист.

Игры регулярного чемпионата пройдут в группах «А» и «Б». По итогам прошедшего чемпионата в группе «А» сразятся клубы, завершившие регулярный чемпионат в шестерке лучших. Группа А составили «Сабах», «Нахчыван», «НТД Баку», «Абшерон», «Нефтчи», и «Скрхедчи».

В группу В вошли «Сумгаит», «Гянджа», «Губа», «Шеки», «Орду» и «Лянкяран».

В регулярном сезоне наряду с тремя лучшими командами группы «А» в 1/4 финала плей-офф выйдет команда, занявшая первое место в группе «Б». Остальные команды групп «А» и «Б» встретятся в 1/8 финала плей-офф. Клубы, одержавшие две самые быстрые победы в 1/8 финала, выйдут в 1/4 финала. И четвертьфинальные, и полуфинальные серии продолжатся до двух побед.

В финальной серии клуб, одержавший самые быстрые 4 победы, станет чемпионом Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ).

Стоит отметить, что по результатам успешных или неудачных результатов клубов в стадии плей-офф будет определено, какие клубы будут участвовать в группе "А", а какие - в группе "Б" со следующего сезона.

İdman.biz