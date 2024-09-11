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"Мы не опасаемся ни одного соперника в Лиге чемпионов"

Баскетбол
Новости
11 Сентября 2024 17:00
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"Мы не опасаемся ни одного соперника в Лиге чемпионов"

«Настроение в команде очень хорошее. Мы многое сделали на сборах в Литве».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер баскетбольного клуба "Сабах" Римас Куртинайтис.

64-летний эксперт оценил сборы, проведенные чемпионом Азербайджана в Литве. Он рассказал, что товарищеские матчи, которые они провели в рамках тренировок, были очень полезны:

«Я доволен командой. Я был очень доволен упорной работой местных игроков и в то же время нашими новыми трансферами. Мы выиграли 2 из 5 игр, сыгранных против команд, участвующих в чемпионате Литвы. Среди наших соперников были команды, занимающие высокие места. Особо хотелось бы отметить, что наше желание сыграть с клубом «Жальгирис» во время сборов было положительно воспринято другой стороной. Одним из ярких моментов нашей поездки стало согласие встретиться с нами представителя Каунаса, который регулярно играет в турнирах Евролиги.

Хотя они готовились к более важным соревнованиям, нам уделили время. В той встрече мы проиграли 62:94, что имеет большое значение с точки зрения подготовки к сезону. Однако я остался доволен игрой команды. «Жальгирис» - клуб, демонстрирующий агрессивную игру. Я видел такую ​​же агрессивность в "Сабахе". Но преимущество в уровне говорило само за себя. Так что их тяжелая игра соответствовала правилам. Наши баскетболисты допускали фолы, особенно в защите. Это сказалось на конечном результате. Но хоть мы и проиграли последнему чемпиону Литвы «Ритасу» (84:87), но оказали им достойное сопротивление».

«Сабах» в этом году будет представлять нашу страну в Лиге чемпионов. Сначала наш представитель встретится со шведским клубом «Норрчёпинг Дельфинс», а в случае победы встретится с «Фрибург Олимпик» (Швейцария) в следующем туре. Куртинайтис заявил, что верит в их успешное выступление на турнире:

«Перед Лигой чемпионов у нас была действительно полезная подготовка. Мы серьезно готовимся к турниру и не опасаемся ни одного соперника. Мы будем бороться до конца».

Отметим, что квалификационные этапы пройдут 15-22 сентября.

Эмин Ага

İdman.biz

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