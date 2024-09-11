Тренерский совет провел отбор баскетболисток для сборной - ФОТО

В спортзале Азербайджанского технического университета состоялся смотр баскетболисток, отобранных в женскую сборную тренерским советом Федерации баскетбола Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в смотре, который проводил главный тренер женской сборной Эврен Алкая, приняли участие тренеры Айгюн Эйнуллаева, Сакит Нуриев, Константин Волков, Эвелина Гарадаглы и Зихни Анач.

В смотре, проходившем в возрастных категориях U-12, U-14 и U-16, приняли участие 132 баскетболистки. Отобраны и задействованы в сборах национальных сборных 10 из 20 баскетболисток в возрастной категории до 12 лет, 20 из 50 - в возрастной категории до 14 лет, 20 из 60 - в возрастной категории до 16 лет.

Отметим, что основной целью организованного отборочного процесса является включение в ближайшие годы в женские сборные разных возрастных групп более талантливых баскетболисток.

İdman.biz