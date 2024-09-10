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"Сабах" провел последний товарищеский матч

Баскетбол
Новости
10 Сентября 2024 17:03
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"Сабах" провел последний товарищеский матч

Баскетбольный клуб «Сабах», находящийся с 20 августа на сборах в Литве, провел последнюю товарищескую игру в рамках подготовки.

Как сообщает İdman.biz, наш представитель встретился с последним чемпионом Литвы, клубом «Ритас».

Игра завершилась победой соперника со счетом 87:84.

Отметим, что это была шестая контрольная игра чемпиона Азербайджана в Литве. Команда Римаса Куртинайтиса до этого матча проиграла литовским клубам «Жальгирис» (62:94) и «Янова» (68:97), и обыграла «Мажейкяй» (76:57), «Нептунас» (82:71), и немецкий клуб «Росток Сивольвес» (72:71).

İdman.biz

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