Победители турнира по баскетболу 3х3 между госучреждениями - ФОТО

Между государственными учреждениями состоялся турнир по баскетболу 3х3.

Как сообщает İdman.biz, на соревновании, организованном Министерством молодежи и спорта и Федерацией баскетбола Азербайджана, были представлены 8 государственных учреждений.

AZAL стал первым среди женщин на соревнованиях, организованных на специально оборудованной баскетбольной площадке в Парке Европейских игр.

Министерство молодежи и спорта и SOCAR завершили турнир на втором и третьем местах. Среди мужчин отличились AZAL, МЧС и Государственный таможенный комитет.

İdman.biz