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Победители турнира по баскетболу 3х3 между госучреждениями - ФОТО

Баскетбол
Новости
9 Сентября 2024 09:54
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Победители турнира по баскетболу 3х3 между госучреждениями - ФОТО

Между государственными учреждениями состоялся турнир по баскетболу 3х3.

Как сообщает İdman.biz, на соревновании, организованном Министерством молодежи и спорта и Федерацией баскетбола Азербайджана, были представлены 8 государственных учреждений.

AZAL стал первым среди женщин на соревнованиях, организованных на специально оборудованной баскетбольной площадке в Парке Европейских игр.

Министерство молодежи и спорта и SOCAR завершили турнир на втором и третьем местах. Среди мужчин отличились AZAL, МЧС и Государственный таможенный комитет.

İdman.biz

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