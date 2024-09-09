Победители турнира по баскетболу 3х3 между госучреждениями - ФОТО

Между государственными учреждениями состоялся турнир по баскетболу 3х3.
Как сообщает İdman.biz, на соревновании, организованном Министерством молодежи и спорта и Федерацией баскетбола Азербайджана, были представлены 8 государственных учреждений.
AZAL стал первым среди женщин на соревнованиях, организованных на специально оборудованной баскетбольной площадке в Парке Европейских игр.
Министерство молодежи и спорта и SOCAR завершили турнир на втором и третьем местах. Среди мужчин отличились AZAL, МЧС и Государственный таможенный комитет.
İdman.biz