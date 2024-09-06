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Завершился отбор юных баскетболистов - ФОТО

Баскетбол
Новости
6 Сентября 2024 17:47
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Завершился отбор юных баскетболистов - ФОТО

Сегодня завершился процесс отбора юных баскетболистов, которых выбрал тренерский совет Федерации баскетбола Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в отборе приняли участие 243 баскетболиста в возрастных категориях U-12, U-14 и U-16.

29 из 59 человек возрастной категории U-12, 31 из 82 человек возрастной категории U-14 и 33 из 102 человек возрастной категории U-16 были отобраны и задействованы в сборах национальных сборных.

Отметим что основная цель организованного отбора заключается в том, чтобы в ближайшие годы включить в состав национальных сборных разных возрастных групп больше талантливых баскетболистов.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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