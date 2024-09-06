"Мы полностью обновим нашу команду"

Новый главный тренер баскетбольного клуба «Гянджа» Халил Атлы дал интервью İdman.biz.

- Как состоялся ваш приход в «Гянджу»?

- Мой приезд в «Гянджу» реализовался после встречи с руководством клуба. Их проекты и мысли о клубе привлекли мое внимание. Руководство планирует много хороших дел для «Гянджи». Они хотят, чтобы в этом клубе все развивалось на очень хорошем уровне. «Гянджа» имеет потенциал реализовать все эти моменты. Вот почему я пришел сюда. Я был в Гяндже около недели. Гянджа - более красивое место, чем мне говорили. Есть много интересных мест для посещения.

- Какая ваша главная цель в клубе?

- ⁠Наша главная цель - достойно представить «Гянджу». Это второй по величине город Азербайджана. Мы с гордостью представляем город Гянджа, имеющий древний дух и гостеприимный народ. Люди здесь очень интересуются футболом и баскетболом. По этой причине, чтобы не растратить их доверие, мы вместе с нашими баскетболистами в этом сезоне добьемся высоких результатов.

- Интересовались ли вы раньше азербайджанским баскетболом?

- ⁠Я смотрю азербайджанский баскетбол с начала игр чемпионата. Конечно, в этот период я ​​также обратил внимание на выступления «Гянджи». Действительно, в прошлом году наш клуб не смог добиться ожидаемого результата. Но я верю, что мы будем на более высоком уровне в баскетболе, с командой, которую создали в этом сезоне.

- В сфере баскетбола в нашей стране работает ряд турецких специалистов. Вы консультировались с ними перед приходом в клуб?

- ⁠В Азербайджане действительно опытные тренеры. Также много специалистов из России, Литвы, Турции и других стран. Прежде чем приехать в Баку, я обменялся идеями со знакомыми мне тренерами, которые здесь работают. Они очень хорошо отзывались о местном чемпионате. Они сказали, что баскетбол в Азербайджане развивается.

- Какие цели ставит руководство клуба?

- ⁠Наша главная цель в чемпионате - добиться высоких результатов и завершить сезон на одном из первых мест. Затем мы хотим выйти в плей-офф и максимально использовать свой шанс здесь. На этом мы построили всю нашу работу.

- Ожидается ли приход в команду новых игроков?

- Мы полностью обновим нашу команду. Хотим привлечь известных и признанных игроков, которые в то же время внесли свой вклад в чемпионат. Хотим построить хорошую команду. Приведем в команду игроков-легионеров. Мы не обошлись без общения ни с одним баскетболистом. В беседе с ними мы попытались узнать их мнение, в частности, о «Гяндже». Все игроки, которые приходят в наш клуб, очень амбициозны. У нас есть возможность договориться с 7 иностранными баскетболистами, из которых мы уже привезли 6 человек. Мы представим их имена общественности как можно скорее.

Банучичек Гусейнли

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