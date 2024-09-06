"НТД" расстался с капитаном

Азербайджанский баскетбольный клуб «НТД» расстался с Эльшадом Ширзадовым.
Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба клуба.
Капитан, у которого истек контракт, покинул команду.
İdman.biz
Азербайджанский баскетбольный клуб «НТД» расстался с Эльшадом Ширзадовым.
Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба клуба.
Капитан, у которого истек контракт, покинул команду.
İdman.biz
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