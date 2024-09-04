В "Сумгаите" местного специалиста заменил иностранец

«Сумгаит», выступающий в Азербайджанской баскетбольной лиге, расстался со своим главным тренером Теймуром Гусейновым.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба клуба.

Уже ясно, кто заменит Гусейнова. Со следующего сезона команду будет тренировать российский специалист Александр Михайлов.

Отметим, что 46-летний Михайлов сначала работал помощником тренера в курском и челябинском "Динамо". В 2016-19 годах он руководил клубом «Тамбов», который выиграл II лигу России. Позже Михайлов тренировал магнитогорский «Металлург» и «Новосибирск». Последним клубом российского специалиста стала ростовская команда «Пересвет-ЮФУ».

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