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Мэджик Джонсон отреагировал на слова Энтони Эдвардса об игроках НБА 1990-х годов

Баскетбол
Новости
25 Августа 2024 18:03
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Мэджик Джонсон отреагировал на слова Энтони Эдвардса об игроках НБА 1990-х годов

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон отреагировал на слова лидера «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса, который сказал, что среди игроков НБА 1990-х Майкл Джордан был единственным, кто тогда обладал навыками.

«Я никогда не отвечаю парням, которые никогда не становились чемпионами НБА. На самом деле и сказать нечего. Он не выигрывал в колледже, и даже не знаю, выигрывал ли в старшей школе», - приводит слова Джонсона The Sports Rush.

Эдвардс в составе американской национальной команды принял участие в летних Олимпийских играх в Париже. Сборная США завоевала золотые медали, обыграв в финале представителей Франции со счётом 98:87. В ходе всего турнира мужская сборная США не уступила ни в одном матче.

İdman.biz

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