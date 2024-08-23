Наша сборная уступила Нидерландам

Кубок Европы по баскетболу 3х3 продолжается.

Как сообщает İdman.biz, во второй день соревнований в борьбу вступила мужская сборная Азербайджана.

Наша команда начала турнир, проходящий в столице Австрии Вене, в группе С. За выход в 1/4 финала наши баскетболисты встретились с Нидерландами и уступили. Позже состоится встреча с Австрией.

Отметим, что в 1/4 финала выйдут по две команды из каждой группы.

Кубок Европы

Группа С

15:40. Нидерланды - Азербайджан - 21:9

19:15. Австрия - Азербайджан

İdman.biz