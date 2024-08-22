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Наша сборная попрощалась с Кубком Европы

Баскетбол
Новости
22 Августа 2024 20:33
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Наша сборная попрощалась с Кубком Европы

Сегодня стартовал Кубок Европы по баскетболу 3х3.

Как сообщает İdman.biz, женская сборная Азербайджана также выступила в первый день соревнований, организованных в столице Австрии Вене.

Наша сборная провела две игры в групповом этапе. Азербайджан уступил Испании и хозяевам Австрии и, заняв последнее место в группе, не смог выйти в плей-офф.

Кубок Европы
Групповой этап
22 августа
15:40. Азербайджан - Испания - 12:20
19:15. Азербайджан - Австрия - 7:21

Отметим, что команды, занявшие первые два места в каждой группе вышли в 1/4 финала.

İdman.biz

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