Наша сборная попрощалась с Кубком Европы

Сегодня стартовал Кубок Европы по баскетболу 3х3.

Как сообщает İdman.biz, женская сборная Азербайджана также выступила в первый день соревнований, организованных в столице Австрии Вене.

Наша сборная провела две игры в групповом этапе. Азербайджан уступил Испании и хозяевам Австрии и, заняв последнее место в группе, не смог выйти в плей-офф.

Кубок Европы

Групповой этап

22 августа

15:40. Азербайджан - Испания - 12:20

19:15. Азербайджан - Австрия - 7:21

Отметим, что команды, занявшие первые два места в каждой группе вышли в 1/4 финала.

İdman.biz