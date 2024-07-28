Сборная Азербайджана стала чемпионом! - ФОТО

Сборная Азербайджана по баскетболу U18 провела заключительную игру на чемпионате Европы.
İdman.biz сообщает, что наша команда, выступающая в дивизионе С, в решающем матче встретилась с Люксембургом.
Команда главного тренера Анара Сарыева одержала 4-ю подряд победу на турнире в Албании. Наши баскетболисты выиграли решающую игру у Люксембурга и заняли первое место в дивизионе С.
Отметим, что в матче за 3-е место Албания победила Армению.
Чемпионат Европы, дивизион С
Финал
28 июля
21:00. Люксембург - Азербайджан - 71:78 (9:18, 20:21, 24:18, 18:20)
Дворец спорта Томорр Синани
İdman.biz