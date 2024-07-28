Сборная Азербайджана стала чемпионом! - ФОТО

Сборная Азербайджана по баскетболу U18 провела заключительную игру на чемпионате Европы.

İdman.biz сообщает, что наша команда, выступающая в дивизионе С, в решающем матче встретилась с Люксембургом.

Команда главного тренера Анара Сарыева одержала 4-ю подряд победу на турнире в Албании. Наши баскетболисты выиграли решающую игру у Люксембурга и заняли первое место в дивизионе С.

Отметим, что в матче за 3-е место Албания победила Армению.

Чемпионат Европы, дивизион С

Финал

28 июля

21:00. Люксембург - Азербайджан - 71:78 (9:18, 20:21, 24:18, 18:20)

Дворец спорта Томорр Синани

İdman.biz