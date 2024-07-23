Определился состав нашей сборной на матч с Арменией

Сборная Азербайджана по баскетболу U-18 завтра приступит к выступлениям на первенстве Европы.
İdman.biz сообщает, что в дивизионе С наша команда будет соревноваться с 12 игроками.
Под руководством главного тренера Анара Сарыева в сборной будут играть Магсуд Гумметов, Тариэль Юсифзаде, Орхан Сулейманлы, Мурад Бабаев, Магомед Гусейнли, Гусейн Аскерли, Аликямран Мамедов, Рамазан Гараев, Гусейн Гафланов, Рафаэль Агаев, Дерин Беркоз и Гусейн Мамедов. В группе B наша команда встретится с Молдовой и Арменией.
Отметим, что чемпионат пройдет в Албании.
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