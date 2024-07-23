23 Июля 2024
RU

Определился состав нашей сборной на матч с Арменией

Баскетбол
Новости
23 Июля 2024 13:48
162
Определился состав нашей сборной на матч с Арменией

Сборная Азербайджана по баскетболу U-18 завтра приступит к выступлениям на первенстве Европы.

İdman.biz сообщает, что в дивизионе С наша команда будет соревноваться с 12 игроками.

Под руководством главного тренера Анара Сарыева в сборной будут играть Магсуд Гумметов, Тариэль Юсифзаде, Орхан Сулейманлы, Мурад Бабаев, Магомед Гусейнли, Гусейн Аскерли, Аликямран Мамедов, Рамазан Гараев, Гусейн Гафланов, Рафаэль Агаев, Дерин Беркоз и Гусейн Мамедов. В группе B наша команда встретится с Молдовой и Арменией.

Отметим, что чемпионат пройдет в Албании.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Состав нашей сборной на первенство Европы
11:35
Баскетбол

Состав нашей сборной на первенство Европы

За нашу команду в дивизионе С будут выступать 12 баскетболисток
Изменено время игры нашей сборной с Арменией
10:05
Баскетбол

Изменено время игры нашей сборной с Арменией

Это вызвано уменьшением количества участников чемпионата в Албании
Наша сборная против Албании
09:32
Баскетбол

Наша сборная против Албании

Азербайджан сегодня сыграет свой первый матч на соревнованиях, которые пройдут в столице Косово Приштине
Олимпийцев проводили в Париж - ФОТО - ВИДЕО
05:44
Париж-2024

Олимпийцев проводили в Париж - ФОТО - ВИДЕО

Вместе с командой в Париж отправляются министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и замминистра ведомства Мариана Василева
Фарид Гаибов: "Отправляемся в Париж с верой в успешное выступление" - ВИДЕО
05:29
Париж-2024

Фарид Гаибов: "Отправляемся в Париж с верой в успешное выступление" - ВИДЕО

"Верим, что наши спортсмены смогут показать и одержат победу в том числе и над собой"
Определилось время игры нашей сборной с Арменией
22 Июля 22:12
Баскетбол

Определилось время игры нашей сборной с Арменией

Женская сборная Азербайджана по баскетболу U18 примет участие в дивизионе С первенства Европы

Самое читаемое

"Реал" отказался от предложения по Гюлеру
21 Июля 22:43
Мировой футбол

"Реал" отказался от предложения по Гюлеру

Гюлер, перешедший в мадридскую команду прошлым летом, в сезоне-2023/2024 забил 6 голов в 10 играх
Стали известны новые подробности о будущем Хвичи Кварацхелии
21 Июля 21:30
Мировой футбол

Стали известны новые подробности о будущем Хвичи Кварацхелии

Вингер "Наполи" до сих пор находится в сфере интересов ПСЖ
Встреча "Араз-Нахчывана" с "Согдианой" отменена
21 Июля 15:33
Азербайджанский футбол

Встреча "Араз-Нахчывана" с "Согдианой" отменена

Внесены изменения в расписание игр клуба, продолжающего сборы в Турции
Угроза шпионажа - журналистов не пустили на Олимпиаду
21 Июля 13:46
Париж-2024

Угроза шпионажа - журналистов не пустили на Олимпиаду

"Всего было отказано окола ста журналистам"