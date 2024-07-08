8 Июля 2024
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Наша сборная в одной группе с Испанией

Баскетбол
Новости
8 Июля 2024 09:37
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Наша сборная в одной группе с Испанией

Состоялась жеребьевка этапа Бордо женской серии по баскетболу 3х3.

Как сообщает İdman.biz, определились соперники сборной Азербайджана по группе и время игр.

Поскольку в турнире во Франции примут участие 14 команд, три из них сразятся в квалификационном этапе. Это команды Австрии, Ирландии и «Бордо».

Победитель квалификационного этапа станет соперником сборной Азербайджана в группе D. Другая команда в группе - сборная Испании.

9 июля наша команда проведет групповые игры. В 21:30 по бакинскому времени наша сборная встретится с соперником из квалификации. Матч с Испанией пройдет в 23:15.

Отметим, что этап Бордо завершится 10 июля.

İdman.biz

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