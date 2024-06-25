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Наша сборная проведет второй этап подготовки на Кипре

Баскетбол
Новости
25 Июня 2024 11:50
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Наша сборная проведет второй этап подготовки на Кипре

Женские сборные Азербайджана по баскетболу U-16 и U-18 завершили первый этап сборов в Баку.

İdman.biz сообщает, что за это время наши сборные под руководством турецкого специалиста Эврена Алкая регулярно продолжили тактическую, техническую и физическую работу и провели несколько контрольных матчей.

26 июня наши команды отправятся на Кипр для финальной подготовки перед чемпионатом Европы. Проведя здесь 7-дневный сбор, наша сборная U-16 примет участие в играх дивизиона С чемпионата Европы, который пройдет в Гибралтаре 9-14 июля.

İdman.biz

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