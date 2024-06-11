11 Июня 2024
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Третье испытание сборной

Баскетбол
Новости
11 Июня 2024 13:51
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Третье испытание сборной

Объявлен очередной турнир, где будет играть женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3.

Как сообщает İdman.biz, наша сборная будет участвовать и в Фрибургском этапе женской серии.

Это будет третье испытание нашей команды в серии. Сборная, принявшая участие в Габалинском этапе, на этой неделе выступит в Клермон-Ферране (Франция).

Также утвердилось участие Испании, Нидерландов, Германии, Польши, США, Чехии, Израиля, Румынии, Ирландии и венгерского клуба "Гёр" в швейцарском этапе.

Отметим, что Фрибургский этап пройдет 4-5 июля.

İdman.biz

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